جرائم قُبض على مرتكبيها.. فيديو "الأمن العام" يرصد توقيف عددٍ من المتورّطين

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مقيم في الرياض قام بالادعاء في محتوى مرئي بتعرُّضه لاحتجازٍ ومنعه الخروج من مقر سكنه، حيث تبيَّن عدم صحة ادعائه، وأن منعه من العمل بسبب خلافاتٍ مع جهة العمل.