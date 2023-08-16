جرائم قُبض على مرتكبيها.. فيديو "الأمن العام" يرصد توقيف عددٍ من المتورّطين

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مقيم في الرياض قام بالادعاء في محتوى مرئي بتعرُّضه لاحتجازٍ ومنعه الخروج من مقر سكنه، حيث تبيَّن عدم صحة ادعائه، وأن منعه من العمل بسبب خلافاتٍ مع جهة العمل.
وأوضح حساب الأمن العام في فيديو على حسابه في "إكس"، تحت عنوان "تمّ القبض"، أنه تمّ القبض في الرياض على مقيمٍ من الجنسية الفلسطينية و4 مواطنين قاموا بترويج مادة الحشيش المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو" ومادة الكوكايين المخدر والإمفيتامين المخدّر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبطت بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية ومبالغ مالية.
وفي نجران، تمّ القبض على مواطنَيْن قاما بترويج مادة الحشيش المخدر، وضُبط بحوزتهما سلاحٌ أبيض، كما تمّ القبض على مواطن في حائل قام بترويج أقراصٍ خاضعة لتنظيم التداول الطبي وضُبط بحوزته سلاحٌ ناري ومبلغٌ مالي.
وفي القصيم، تمّ القبض على مواطن قام بترويج مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرّتَيْن، وضُبطت بحوزته هواتف متنقلة.
وتمكنت شرطة الرياض من القبض على 3 مواطنين ظهروا في محتوى مرئي إثر اعتدائهم على آخر في محلٍ تجاري بسلاح أبيض لخلافٍ مالي معه نتجت عنه أضرارٌ مادية دون إصابات.
وفي مكة المكرّمة، تمّ القبض على مقيمَيْن من الجنسية الباكستانية قاما بترويج 5.5 كيلو جرام من مادة الميثامفيتامين المخدّر "الشبو" ومادة الحشيش المخدّر.
وفي طريق الرياض - مكة السريع، تمكنت القوات الخاصة لأمن الطرق من ضبط مواطن قام بترويج 19.728 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي وضُبط بحوزته مبلغ مالي.