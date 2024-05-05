تقرير.. إجمالي المواطنين والمواطنات العاملين بالقطاع الخاص يتجاوز 11 مليونًا

ووفقًا للتقرير: فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر أبريل "2,356,829" مواطنًا سعوديًّا؛ حيث بلغ عدد المواطنين الذكور "1,386,593" مواطنًا، فيما بلغ عدد المواطنات الإناث "970,236" مواطنة، وفي المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص "8,917,860" مقيمًا أجنبيًّا، منهم "8,552,960" مقيمًا، و"364,900" مقيمة فقط.