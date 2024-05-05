تقرير.. إجمالي المواطنين والمواطنات العاملين بالقطاع الخاص يتجاوز 11 مليونًا

أصدر المرصدُ الوطني للعمل "NLO" منشورًا مفصّلًا بالأرقام حول سوق العمل السعودي في القطاع الخاصّ لشهر أبريل "2024"، مستعرضًا إجمالي العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية الشهر، وأعداد المواطنين والمقيمين العاملين بالقطاع الخاص بالتفصيل ذكورًا وإناثًا، بالإضافة إلى صافي نمو وظائف المواطنين وأعداد المنضمين حديثًا ولأول مرة في القطاع الخاص في شهر أبريل.
وأوضح التقريرُ ارتفاعَ إجمالي العاملين في القطاع الخاص؛ حيث بلغ عددهم ما يقارب "11,274,689" عاملًا في القطاع الخاص خلال شهر أبريل؛ مما يدلُّ على النموّ المستمرّ في خلق وظائف القطاع الخاص.
ووفقًا للتقرير: فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر أبريل "2,356,829" مواطنًا سعوديًّا؛ حيث بلغ عدد المواطنين الذكور "1,386,593" مواطنًا، فيما بلغ عدد المواطنات الإناث "970,236" مواطنة، وفي المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص "8,917,860" مقيمًا أجنبيًّا، منهم "8,552,960" مقيمًا، و"364,900" مقيمة فقط.
ويستعرض التقريرُ صافيَ نموّ وظائف المواطنين لشهر أبريل؛ حيث انضمّ "18,535" ألف مواطن لأوّل مرة في القطاع الخاص.
يذكر أنّ المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات التي تستعرض تحليلًا دوريًّا للمؤشرات والإحصاءات؛ منها منشور "نظرة عامة على سوق العمل السعودي في القطاع الخاص"، والذي ينشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام سوق العمل خلال الشهر الماضي؛ حيث يعدّ المرصد الوطني للعمل المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات سوق العمل.