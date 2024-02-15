أمير المدينة المنورة يشدد على ضرورة مضاعفة الجهود للحد من أي آثار بيئية للعمليات الصناعية

نوه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز بعد استقباله المدراء ومسؤولي شركات الصناعات الأساسية بمدينة ينبع الصناعية بدور تلك الشركات في تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في ظل الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده للقطاع الصناعي على المستوى الوطني.
جاء ذلك بعد زيارة لمركز التنمية الصناعية وريادة الأعمال بالهيئة الملكية بينبع، وذلك بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبدالهادي بن عبدالرحمن الجهني وعدد من مسؤولي الهيئة.
وأكد أمير المنطقة أهمية الدور المحوري للشركات في دعم المشاريع التنموية ورفد الاقتصاد المحلي وتوفير الفرص الوظيفية النوعية لأبناء وبنات المنطقة، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية فيها، ومشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود للحد من أي آثار بيئية للعمليات الصناعية، متمنياً لهم التوفيق والسداد لتعزيز الأداء الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بما يتوافق مع مرتكزات رؤية السعودية 2030.
وخلال الجولة، اطّلع أمير منطقة المدينة المنورة على أعمال المركز ومنظومة خدماته التي تهدف إلى تمكين رواد الأعمال ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة محفزة داعمة للابتكار في مجال ريادة الأعمال وتعزيز مفهومها ونشر ثقافة الأعمال الحرة وتنمية مهارات المستفيدين.
كما التقى الأمير سلمان بن سلطان، ببعض رواد ورائدات الأعمال المستفيدين من خدمات المركز واطّلع على مشاريعهم واستمع إلى قصص نجاحهم، وأشاد سموه بدور مركز ريادة الأعمال في دعم شباب وشابات المحافظة ومنظومة الخدمات التي يقدمها للمشاريع الناشئة والصغيرة.
وعلى صعيد آخر، استقبل امير المنطقة المدراء ومسؤولي شركات الصناعات الأساسية بمدينة ينبع الصناعية وخلال اللقاء، جرى استعراض دور الشركات في تطوير الصناعات بمحافظة ينبع والجهود النوعية التي تبذلها لدعم وتطوير القطاع الصناعي.