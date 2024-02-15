أمير المدينة المنورة يشدد على ضرورة مضاعفة الجهود للحد من أي آثار بيئية للعمليات الصناعية

وأكد أمير المنطقة أهمية الدور المحوري للشركات في دعم المشاريع التنموية ورفد الاقتصاد المحلي وتوفير الفرص الوظيفية النوعية لأبناء وبنات المنطقة، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية فيها، ومشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود للحد من أي آثار بيئية للعمليات الصناعية، متمنياً لهم التوفيق والسداد لتعزيز الأداء الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بما يتوافق مع مرتكزات رؤية السعودية 2030.