لرحلة ميسرة.. مطار الملك عبدالعزيز ينصح المسافرين بالإفصاح عن هذه المقتنيات

أوضح مطار الملك عبدالعزيز الدولي عن الأمور التي يجب الإفصاح عنها خلال السفر لرحلة ميسرة دون عقبات.
وأضاف المطار في إنفوجراف نشره اليوم أن المسافر عليه الإفصاح عن عدة أمور منها "المبالغ المالية التي تزيد قيمتها على 60 ألف ريال، وفي حال كان يحمل أكثر من 200 سيجارة أو 25 سيجارًا، والسلع الممنوعة أو المقيدة في المملكة".
وتابع: يجب الإفصاح أيضًا عن البضائع بكميات تجارية، والمجوهرات بقيمة 60 ألف ريال سواء كانت جديدة أو مستعملة، إلى جانب المعادن الثمينة".
وحث المطار المسافرين على المبادرة بالإقرار عن المقتنيات على موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.