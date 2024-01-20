لرحلة ميسرة.. مطار الملك عبدالعزيز ينصح المسافرين بالإفصاح عن هذه المقتنيات

وأضاف المطار في إنفوجراف نشره اليوم أن المسافر عليه الإفصاح عن عدة أمور منها "المبالغ المالية التي تزيد قيمتها على 60 ألف ريال، وفي حال كان يحمل أكثر من 200 سيجارة أو 25 سيجارًا، والسلع الممنوعة أو المقيدة في المملكة".