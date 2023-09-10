محافظ جدة يكرّم طلبة "تعليم جدة" الفائزين في المسابقات الدولية

كرَّم محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم الأحد، في مقر المحافظة، 16 طالبًا وطالبة من "تعليم جدة"، الحاصلين على مراكز متقدمة في مسابقات "آيسف"، و"آيتكس"، و"تحدي القراءة العربي"، و"مقياس الموهوبين العرب".
جاء ذلك بحضور مدير عام التعليم بمحافظة جدة، منال بنت مبارك اللهيبي، وعددٍ من قيادات التعليم.
وقدَّم الأمير سعود بن جلوي، التهنئة للطلاب والطالبات وأسرهم، وحثَّهم على المزيد من النجاحات، متمنيًا لهم التوفيق.
من جهتها قدَّمت "اللهيبي"، شكرها وتقديرها لمحافظ جدة، على اهتمامه ودعمه ومتابعته المستمرة لـ"تعليم جدة".
يُذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، ممثلة بإدارة نشاط الطلاب "بنين - بنات"، حققت المركزين الأول والثالث في مشروع "تحدي القراءة العربي" في نسخته السابعة على مستوى المملكة عن فئة "البنين والبنات"، وكذلك عن فئة "ذوي الهمم".
كما حققت طالبات "تعليم جدة"، مراكزًا متقدمة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2023" في مجالات: الطاقة، والهندسة البيئية، وعلوم الأرض والبيئة، والتقنيات الهندسية، وأكثر من ثماني جوائز خاصة.
فيما حققت ثلاث طالبات من "تعليم جدة" ثلاث ميداليات في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات التقنية "آيتكس"، منها: "ذهبية" عن المشروع البيئي في الكشف المبكر عن حرائق الغابات، و"فضيتين" في مجال الصحة والتقنيات الطبية.
وعلى مستوى الطلاب، تم تحقيق المركز الأول والدرجة الأعلى في مقياس "الموهوبون العرب" للعام 2023، على مستوى طلاب المملكة العربية السعودية.