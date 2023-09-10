محافظ جدة يكرّم طلبة "تعليم جدة" الفائزين في المسابقات الدولية

كرَّم محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم الأحد، في مقر المحافظة، 16 طالبًا وطالبة من "تعليم جدة"، الحاصلين على مراكز متقدمة في مسابقات "آيسف"، و"آيتكس"، و"تحدي القراءة العربي"، و"مقياس الموهوبين العرب".