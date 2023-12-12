بتوجيه ومتابعة ولي العهد.. تطبيق أفضل المواصفات والمعايير العالمية لصيانة الكعبة

تشهد الكعبة المشرفة حالياً أعمال الصيانة الدورية لعناصرها بإشراف مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية وبالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك استمراراً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في العناية الدائمة بالبيت العتيق وتعظيمه والمحافظة على كافة عناصره بأبهى حلتها.
وتأتي أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة ضمن الجهود التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين بتوجيه ومتابعة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للعناية والاهتمام ببيت الله الحرام.
ويشرف مكتب إدارة المشاريع على متابعة تقدُم سير الأعمال بمشاركة نخبة من الكوادر العاملة بمشاريع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام مع الاهتمام بأدق التفاصيل واستخدام أحدث التقنيات وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية تنفيذاً لتوجيهات القيادة.