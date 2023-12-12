بتوجيه ومتابعة ولي العهد.. تطبيق أفضل المواصفات والمعايير العالمية لصيانة الكعبة

تشهد الكعبة المشرفة حالياً أعمال الصيانة الدورية لعناصرها بإشراف مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية وبالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك استمراراً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في العناية الدائمة بالبيت العتيق وتعظيمه والمحافظة على كافة عناصره بأبهى حلتها.