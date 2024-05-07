نهضة تستند إلى بنية تحتية قوية.. الصناعة في منطقة جازان استثمار واعد مزدهر

وتتوافر في منطقة جازان جميع المقومات اللازمة للصناعة من رأس المال والطاقة والأسواق المحلية والمجاورة، والمواد الأولية، والدعم والحوافز التي تشجع على النهوض بالصناعة، من خلال القروض المقدمة من صندوق التنمية الصناعية السعودي بنسبة تصل إلى 75% من رأس المال، وفترة سداد تصل إلى 20 عاماً دون فوائد.