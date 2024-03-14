تيسيرًا لخدمة أبنائها الأيتام وتسهيلاً للكفلاء .. جمعية "كهاتين" تدشن مكتبها في الشرائع

ويرحب مدير عام الجمعية محمد آل مانع بدوره بجميع الزوار والشركاء للحضور والاطلاع على الخدمات المقدمة لهذه الفئة الغالية على الجميع، مضيفًا "أن الجمعية تسعى لتحسين جودة حياة الأيتام كغاية أساسية، وقد أخذت بها الجمعية على عاتقها وفي سبيل ذلك سيتم توفير كافة السبل التي تسهم بإذن الله تعالى في تطوير جميع خدماتها".