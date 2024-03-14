تيسيرًا لخدمة أبنائها الأيتام وتسهيلاً للكفلاء .. جمعية "كهاتين" تدشن مكتبها في الشرائع

افتتحت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" فرع الجمعية التعريفي بحي الشرائع بمكة المكرمة، وذلك تيسيرًا لمستفيديها ولشركائها في خدمة أبنائها الأيتام وأسرهم.
فقد تم تجهيز الفرع لاستقبال المستفيدين وتقديم الخدمات اللازمة لهم، بالإضافة إلى خدمة شركاء الرفقة من الأفراد والمؤسسات الداعمة للجمعية، وكذلك لتعريف زوار الفرع بالخدمات التي تقدمها الجمعية للأيتام وأسرهم من خلال استعراض المشروعات والمشاركات لأبنائها الأيتام.
ويرحب مدير عام الجمعية محمد آل مانع بدوره بجميع الزوار والشركاء للحضور والاطلاع على الخدمات المقدمة لهذه الفئة الغالية على الجميع، مضيفًا "أن الجمعية تسعى لتحسين جودة حياة الأيتام كغاية أساسية، وقد أخذت بها الجمعية على عاتقها وفي سبيل ذلك سيتم توفير كافة السبل التي تسهم بإذن الله تعالى في تطوير جميع خدماتها".