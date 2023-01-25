"تعليم الرياض" يكرّم 250 متقاعداً ومتقاعدة

عقب ذلك ألقى الأستاذ الحميدي العنزي كلمة المتقاعدين ذكر فيها أن مرحلة التقاعد هي حياة جديدة من العطاء بعد أن أمضينا سنيناً في خدمة التعليم ومنسوبيه وتشرفنا بزملاء استفدنا منهم وعملنا سوياً في خدمة الوطن وأبنائه، ونغادر اليوم ليكمل المسيرة زملاءنا الكرام لرفعة هذا الوطن وتحقيق تطلعات قيادته.