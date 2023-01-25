"تعليم الرياض" يكرّم 250 متقاعداً ومتقاعدة

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بمتقاعديها من شاغلي الوظائف الإدارية والتعليمية، والبالغ عددهم (250) متقاعداً ومتقاعدة، وذلك بمسرح مكتب التعليم بالدرعية برعاية المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي وحضور مساعديه وعدد من قيادات الإدارة.
ويأتي الاحتفاء امتداداً لبرنامج الاحتفاء بالمتقاعدين والمتقاعدات في مقار أعمالهم وفي مدارسهم.
وبعد السلام الوطني بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
تلا ذلك تقديم طلاب وطالبات تعليم الرياض أوبريت بعنوان: "وفاء لأهل العطاء" عبّروا فيه عن امتنانهم وتقديرهم للمتقاعدين والمتقاعدات.
عقب ذلك ألقى الأستاذ الحميدي العنزي كلمة المتقاعدين ذكر فيها أن مرحلة التقاعد هي حياة جديدة من العطاء بعد أن أمضينا سنيناً في خدمة التعليم ومنسوبيه وتشرفنا بزملاء استفدنا منهم وعملنا سوياً في خدمة الوطن وأبنائه، ونغادر اليوم ليكمل المسيرة زملاءنا الكرام لرفعة هذا الوطن وتحقيق تطلعات قيادته.
وقدّم "الحميدي"- باسمه وباسم كافة متقاعدي تعليم الرياض- شكره للمدير العام ولمساعديه ولكافة العاملين في الإدارة العامة لإقامة هذا الحفل وتكريم المتقاعدين.