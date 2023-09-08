"الرميح": استضافة مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي ترسّخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي

وأشار إلى حرص منظومة النقل والخدمات اللوجستية على تعريف العالم بدورها المؤثر على مختلف الأصعدة، ومستهدفاتها ومبادراتها لتطوير القطاع البريدي واللوجستي وفق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الذي يعد فرصة لاستعراض قدراتها المتقدمة على استضافة مثل هذه المؤتمرات باحترافية عالية وتنظيم دقيق، إلى جانب نقل صورة حسنة عن أرضها الغنية، وتاريخها العريق، وشعبها المضياف.