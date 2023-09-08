"الرميح": استضافة مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي ترسّخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي

رفع نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على رعايته الكريمة للمؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي في الرياض خلال الفترة من 5-1 أكتوبر 2023.
وأكد أن رعاية خادم الحرمين الشريفين تأتي امتدادًا للاهتمام غير المحدود الذي توليه القيادة للقطاع البريدي في المملكة، وترسيخاً لمكانة المملكة؛ لكونها مركزاً لوجستياً عالمياً ومحور ربط للقارات الثلاث، مما يسهم في تحقيق المستهدفات الطموحة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو ولي العهد.
وقال "الرميح": الاستضافة تعد إنجازاً وطنياً يؤكد دور المملكة الفاعل في الحضور بالمنظمات الدولية وإسهاماتها في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتطوير الخدمات البريدية ومبادراتها الطموحة ومشاريعها المستقبلية وفق رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى حرص منظومة النقل والخدمات اللوجستية على تعريف العالم بدورها المؤثر على مختلف الأصعدة، ومستهدفاتها ومبادراتها لتطوير القطاع البريدي واللوجستي وفق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الذي يعد فرصة لاستعراض قدراتها المتقدمة على استضافة مثل هذه المؤتمرات باحترافية عالية وتنظيم دقيق، إلى جانب نقل صورة حسنة عن أرضها الغنية، وتاريخها العريق، وشعبها المضياف.
وحصلت المملكة على حق استضافة المؤتمر بعد فوزها بتصويت الدول الأعـضاء في الاتحاد البريدي العالمي UPU خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس إدارة الاتحاد الذي انعقد في أكتوبر 2022م، وسيستقطب هذا المؤتمر ممثلين من 192 دولة حول العالم لمناقشة فتح الاتحاد أمام الجهات الفاعلة في القطاع البريدي والاقتراحات المتعلقة بهذا الخصوص.
ويشارك في المؤتمر، قادة وممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي، ومنظمات الأمم المتحدة، والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة؛ لبحث دور قطاع الخدمات البريدية في ترسيخ معايير الاستدامة التنموية بجميع المجالات والأنشطة والقطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أحدث الدراسات ذات الصلة، ومناقشة سبل تطوير القطاع وتحسين هياكله التشغيلية.