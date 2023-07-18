أمانة المدينة المنورة تشارك في مبادرة بلومبرج للقيادة لأول مرة

يُذكر أنّ مبادرة بلومبرج للقيادة بدفعتها السابعة، قد شهدت مشاركةَ أمناء ورؤساء بلديات مدن في 9 دول، تشمل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وكندا، وإيطاليا، وهولندا، ونيوزيلندا، وسويسرا، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، في حين حظيت المبادرة بمشاركة 275 من أمناء وعمداء المدن، وما يزيد على 470 مشاركًا من كبار قادة المدن منذ انطلاقها في العام 2017؛ وذلك من خلال إنشاء الفرص للتواصل العميق بين القادة لتسخير المعرفة، وذلك في إطار التوجه العالمي لتعزيز التنمية الاقتصادية ومواجهة التغير المناخي وتعزيز السلامة العامة في المدن.