هيئة الاتصالات تنظّم أعمال منتدى التقنية الرقمية 2022 لتمكين المنتج التقني المحلي

وفي مجال التقنيات الناشئة وتحديدًا إنترنت الأشياء، أكد "الفايز" وصول عدد اشتراكات إنترنت الأشياء إلى أكثر من 10 ملايين اشتراك، مع تطوير شبكة إنترنت أشياء متخصصة تغطي أكثر من 95% من المناطق الحضرية، ويمكنها استيعاب أكثر من نصف مليار جهاز متصل، كما جرت الموافقة على إطلاق خدمة المركبات المتصلة لأكثر من 20 وكالة تجارية؛ فيما حققت في مجال الحوسبة السحابية ارتفاعًا في عدد مقدمي الخدمات لأكثر من ضعفين، ليصل إلى 31 مقدم خدمة؛ منها 3 مقدمي خدمة عالميين.