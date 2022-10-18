"إرادة الرياض" يؤكد ضرورة التغلب على وصمة المرض النفسي والمبادرة بطلب العلاج

وبيّنت "الغامدي" أنه يتحتم على الفرد والأسرة والمجتمع فهم وإدراك أن المرض النفسي مثله مثل أي مرض آخر يحتاج للرعاية الطبية الصحيحة؛ حتى تكون نتائج الشفاء منه فعالة وسريعة، عبر الجهات الصحية المختصة، كما أن بعض الحالات تكون مزمنة مثلها مثل حالات مرضى الضغط والسكري وأمراض القلب، وهؤلاء المرضى يحتاجون للمتابعة المستمرة؛ حتى تستقر حالتهم، ويستطيعوا التعايش مع مرضهم ومنع الانتكاسة، مشيرة إلى أن ذلك ممكن في ظل ما يتم ملاحظته لدى كثير من الحالات التي تراجع المجمع.