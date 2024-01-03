لأول مرة في المنطقة.. "مركز الأذن" بجامعة الملك سعود ينجح في زراعة قوقعة إلكترونية بالتخدير الموضعي

وأوضحت الدكتورة أسماء الأحمدي أن العملية أجريت بطريقة مختلفة ليحصل الزارع على أفضل النتائج من الجهاز الجديد كون القياسات مع جهاز SmartNav تتم أثناء إدخال الأقطاب داخل القوقعة بعكس الأجهزة السابقة التي تجمع النتائج بعد الانتهاء من إدخال الزرعة الإلكترونية؛ مضيفة أن الجهاز أحدَثَ نقلة نوعية في الخصائص الجديدة والمتميزة من خلال إمكانية قياس سرعة إدخال الأقطاب للحفاظ على البقايا السمعية للمريض مع تحديد المكان الصحيح داخل القوقعة مما يقلل الحاجة إلى استخدام الأشعة السينية أثناء العملية.