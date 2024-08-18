القبض على 3 مخالفين لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص بمحمية الملك سلمان الملكية

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدة أن عقوبة أجهزة جذب الكائنات الفطرية (50،000) ريال وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة صيد الدخلة العربية غرامة (5,000) ريال.