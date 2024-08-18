القبض على 3 مخالفين لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص بمحمية الملك سلمان الملكية

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الملك سلمان الملكية من القبض على (3) مواطنين وهم:
1-أحمد عايد الشراري
2- محمد جوفان الشراري
3-عطا الله خميس الشراري
لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص، بحوزتهم (5) بنادق هوائية، و(150) طلقة هوائية، و(6) كائنات فطرية مصيدة (دخلة عربية) وجهاز نداء لجذب الطيور، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدة أن عقوبة أجهزة جذب الكائنات الفطرية (50،000) ريال وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة صيد الدخلة العربية غرامة (5,000) ريال.
وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.