بحضور مدير التعليم.. 51 مشروعاً إبداعياً لنحو 200 طالب بمعرض "تحدّي الطباعة" بالطائف

شهد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي؛ اليوم، معرض منافسات البرنامج التعليمي "تحدّي الطباعة ثلاثية الأبعاد" في نسخته الثانية 2024م، بحضور المساعد للشؤون التعليمية، محمد عامر النفيعي؛ الذي ينظّمه المركز العلمي، بالتعاون مع مدارس الشافي الأهلية، بمشاركة 35 مدرسة "بنين وبنات".
وتمّ خلال المعرض عرض 51 مشروعاً إبداعياً لنحو 200 طالب وطالبة، لإيجاد بيئة تنافسية بين الطلاب والطالبات في تصميم وطباعة نماذج علمية تحاكي الخيال العلمي، وتكون حلاً لكثيرٍ من المشكلات الحياتية في كل المجالات، وتنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل وإيجاد بيئة معزّزة للإبداع والابتكارات ومواكبة التطور العلمي والحضاري.
وأوضح الغامدي؛ أن المعرض عبارة عن مسابقة محلية علمية للطلاب والطالبات تعدُ الأولى من نوعها تتضمن برنامجاً تفاعلياً لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد عن غيرها من التقنيات؛ كونها توفر حلولاً أسهل وأسرع وأقل تكلفة في المشاريع.
وأضاف، تهدف المسابقة إلى مواكبة التطور العلمي والحضاري والتكنولوجي الذي يشهده العالم في العصر الحديث، وإعداد الطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل، وتوعيتهم بمفاهيم ومراحل ومجالات الطباعة ثلاثية الأبعاد والتعرُّف على استخداماتها وأثرها الكبير في المجالات العلمية المختلفة، وترسيخ دور المركز العلمي في نشر ثقافة المشاركة في المنافسات العلمية وتنمية الميول نحو الابتكارات العلمية، ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بابتكار حلولٍ توظف منتجات الطباعة ثلاثية الأبعاد.