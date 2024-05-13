بحضور مدير التعليم.. 51 مشروعاً إبداعياً لنحو 200 طالب بمعرض "تحدّي الطباعة" بالطائف

وأضاف، تهدف المسابقة إلى مواكبة التطور العلمي والحضاري والتكنولوجي الذي يشهده العالم في العصر الحديث، وإعداد الطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل، وتوعيتهم بمفاهيم ومراحل ومجالات الطباعة ثلاثية الأبعاد والتعرُّف على استخداماتها وأثرها الكبير في المجالات العلمية المختلفة، وترسيخ دور المركز العلمي في نشر ثقافة المشاركة في المنافسات العلمية وتنمية الميول نحو الابتكارات العلمية، ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بابتكار حلولٍ توظف منتجات الطباعة ثلاثية الأبعاد.