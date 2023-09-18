3 أيام إجازة مرضية لأطباء المراكز الصحية بهذه الحالة.. وتمتد لـ14 بشرط

ووفقاً إلى الإطار التنظيمي لإثبات الإجازة المرضية وإثبات الإصابة بسبب العمل وإثبات العجز الصحي عن العمل وتحديدًا في الفقرة (أ)- في الإطار التنظيمي لإثبات الإجازة المرضية، فإن صلاحية طبيب المركز الصحي أو المستوصف الحكومي أو الوحدة الصحية تكون "‏يوماً واحداً من تاريخ الانقطاع بحد أقصى مصدقاً من مدير المنشأة الصحية، ويجوز تمديدها يوماً آخر وثلاثة أيام من تاريخ الانقطاع بحد أقصى لطبيب المركز أو المستوصف الحكومي أو الوحدة الصحية مصدقاً من مدير المستوصف أو المركز الصحي أو الوحدة الصحية فيُحال الاشتباه بالإصابة بمرض معدٍ".