3 أيام إجازة مرضية لأطباء المراكز الصحية بهذه الحالة.. وتمتد لـ14 بشرط

منحت آخر تعديلات الأطر التنظيمية المستحدثة صلاحية لطبيب المركز الصحي أو المستوصف الحكومي، في الحصول على إجازة مرضية تصل إلى ثلاثة أيام في حالة محددة، بعدما كانت الإجازة المرضية من صلاحية طبيب المستوصف ليوم أو يومين بحد أقصى.
ووفقاً إلى الإطار التنظيمي لإثبات الإجازة المرضية وإثبات الإصابة بسبب العمل وإثبات العجز الصحي عن العمل وتحديدًا في الفقرة (أ)- في الإطار التنظيمي لإثبات الإجازة المرضية، فإن صلاحية طبيب المركز الصحي أو المستوصف الحكومي أو الوحدة الصحية تكون "يوماً واحداً من تاريخ الانقطاع بحد أقصى مصدقاً من مدير المنشأة الصحية، ويجوز تمديدها يوماً آخر وثلاثة أيام من تاريخ الانقطاع بحد أقصى لطبيب المركز أو المستوصف الحكومي أو الوحدة الصحية مصدقاً من مدير المستوصف أو المركز الصحي أو الوحدة الصحية فيُحال الاشتباه بالإصابة بمرض معدٍ".
"وفي حال تأكيد المرض المعدي مخبرياً أو إشعاعياً (إيجابي) يتم تمديد الإجازة حسب نوع المرض المعدي، على ألا تتجاوز المدة الكلية لكامل الإجازة المرضية للمرض المعدي، 14 يوماً من تاريخ الانقطاع".