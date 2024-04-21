"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة

كما تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة. وتشهد أمطارًا متوسطة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وأمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.