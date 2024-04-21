"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجازان ونجران والباحة وعسير والشرقية وحائل والقصيم).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة لأتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية. وتشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة نجران لأمطار خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية، ورياح نشطة، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة شرورة. وتشهد أمطارًا متوسطة على بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة. وتشهد أمطارًا متوسطة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وأمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة جازان لأمطار خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة فرسان والدرب وبيش. وتشهد أمطارًا متوسطة على جازان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الاثنين.
وتشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة ورياحًا نشطة، مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء وضرما ومرات والزلفي والغاط والمجمعة ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة حائل أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة القصيم أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الاثنين.