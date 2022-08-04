"السديس" يعلن عن زيادة الفرص لتمكين المرأة السعودية في خطط الرئاسة

وسجلت الرئاسة رقماً قياسياً تاريخياً، لتمكين المرأة في مناصب قيادية لأول مرة، من خلال إنشاء قطاع نسائي تطويري شامل ومستقل في هيكليتها الأكبر والأضخم والتي أعلن عنها الرئيس العام، حيث تم تمكين ثلاث وثلاثين سيدة من السعوديات من حاملات المؤهلات الجامعية العليا، (دكتوراه - ماجستير) لشغل مناصب عليا في الرئاسة والوكالة على مستوى مساعدات الرئيس ووكيلات ووكيلات مساعدات في شتى التخصصات التطويرية.