"السديس" يعلن عن زيادة الفرص لتمكين المرأة السعودية في خطط الرئاسة

أعلن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس عن عزم الرئاسة زيادة فرص التمكين للمرأة السعودية في كافة المجالات والتخصصات المعاصرة والمطورة، جاء ذلك إثر لقائه بالقيادات النسائية بالرئاسة، لإعطاء مزيد من التمكين للمرأة.
وأكد الدكتور السديس على أن خطط الرئاسة المستقبلية في تطوير المنظومة النسائية تتركز على زيادة المبادرات والرقمنة والأسنة والجودة في الخدمات واستثمار الذكاء الاصطناعي و أن تمكين المرأة مسؤولية دينية ووطنية ومجتمعية وتنموية على ضوء القيم الإسلامية.
وسجلت الرئاسة رقماً قياسياً تاريخياً، لتمكين المرأة في مناصب قيادية لأول مرة، من خلال إنشاء قطاع نسائي تطويري شامل ومستقل في هيكليتها الأكبر والأضخم والتي أعلن عنها الرئيس العام، حيث تم تمكين ثلاث وثلاثين سيدة من السعوديات من حاملات المؤهلات الجامعية العليا، (دكتوراه - ماجستير) لشغل مناصب عليا في الرئاسة والوكالة على مستوى مساعدات الرئيس ووكيلات ووكيلات مساعدات في شتى التخصصات التطويرية.
وقرر السديس تمكين المرأة في الرئاسة للحرص على تفعيل هذا المحور لخدمة الحرمين الشريفين، وقاصدات بيت الله الحرام ومسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وذلك في العديد من المجالات الدعوية وفق الضوابط الشرعية والمقاصد المرعية.
وأصدر السديس سلسلة من القرارات بتكليف عدد من الوكيلات والوكيلات المساعدات بالرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي، وذلك ضمن حزمة من القرارات الإدارية التي تهدف للارتقاء بمنظومة العمل وتمكين المرأة والكوادر الوطنية المؤهلة وتعزيز دور المرأة وأنسنة الخدمات وتطوير بيئة العمل وحوكمتها بالرئاسة العامة.
وتوج التشكيل الإداري التطويري الأكبر في رئاسة الحرمين أيضاً بتمكين أكثر من مائة وسبعين شاباً سعودياً مؤهلاً (دكتوراه - ماجستير) في شغل مناصب عليا في الرئاسة والوكالة على مستوى مساعدي الرئيس ووكيل مساعد لإعطاء دفعة للمرأة لكي تتبوأ مناصب قيادية في الرئاسة متماشية مع رؤية المملكة 2030 المباركة.