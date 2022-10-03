محافظ الطائف يشكر ولي العهد لإطلاقه شركة "داون تاون السعودية"

وقال محافظ الطائف: "إن هذا المشروع الكبير يجسد حرص سمو ولي العهد -حفظه الله- على تحسين جودة الحياة في المدن والمحافظات وتعزز النمو الاقتصادي للمملكة، وخلق الفرص الوظيفية لأبناء الوطن، كما أن هذا المشروع هو ركيزة من ركائز التنمية الشاملة التي يحرص عليها ولي العهد -أيده الله- التي تشمل كافة أنحاء المملكة بتنوع تضاريسها واختلاف ميزاتها، التي تسهم في زيادة التنافسية والجذب بين مدن المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".