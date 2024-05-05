من الأكبر في الشرق الأوسط.. اللمسات الأخيرة لمشروع "الشبيلي تاون" في "الخُبر"

تتأهب شركة "الإيسار العربية"؛ إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية، لإطلاق مشروعها الضخم "الشبيلي تاون" في مدينة الخُبر بالمنطقة الشرقية، في الربع الأول من عام 2025.
وتُقام المرافق الخاصّة بمشروع "الشبيلي تاون" على مساحة 900,000 متر مربع، ويتضمن عدة مرافق سكنية وتجارية وترفيهية ومطاعم، إضافة إلى أكبر بحيرة صناعية في الشرق الأوسط.
يشكّل "الشبيلي تاون" الوجهة السياحية الفاخرة الجديدة في المنطقة الشرقية، خاصة في مدينة "الخُبر"، ويتميّز بموقعه المثالي، حيث يقع على امتداد الساحل الشرقي أمام جسر الملك فهد؛ ما يجعله لافتًا ومعلمًا سياحيًا فريدًا في المنطقة، كما يضيف هذا المشروع لمعالم مدينة الخُبر، ويسهم في إثراء السياحة في المنطقة الشرقية.
يندرج هذا المشروع ضمن رؤية "الإيسار العربية"، وذلك في إطار سعي الشركة لإدارة وتشغيل مشاريع متكاملة تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وتعزيز السياحة على الصعيدين المحلي والدولي، وتلعب هذه المشاريع دورًا كبيرًا في تعزيز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمارات والسياحة، وتساعد على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وستتولى شركة "الإيسار العربية" تشغيل "الشبيلي تاون"؛ نظرًا للخبرات الكبيرة التي تمتلكها الشركة في إدارة المشاريع متعدّدة الاستخدامات الكبيرة.
يمثل "الشبيلي تاون" مشروعًا شاملاً يتضمن "الشبيلي جراند مول"، وهو واحدٌ من أضخم المجمعات التجارية في المملكة والشرق الأوسط، حيث بدأت الشركة عملية التأجير للمشروع.
كما يتكون المشروع أيضًا من 10 فنادق فاخرة تحمل تصنيف 5 نجوم، يديرها أكبر مشغّلي الفنادق على مستوى العالم، إضافة إلى ذلك، يضم المشروع 1200 وحدة سكنية، و600 متجر متنوّع، و7 مناطق ترفيهية تغطي مساحة 98 ألف متر مربع، و5000 موقف للسيارات، فضلاً عن وجود قرية الحرفيين وقرية الكرنفال التي تقدّم تجربة فاخرة واستثنائية مليئة بالرفاهية من خلال مجموعة متنوّعة من المطاعم والمتاجر.
ويعد "الشبيلي جراند مول" تحفة معمارية، حيث تحيط به المياه في شكل هندسي وجمالي من ثلاث جهات مشكلةً جزيرة عائمة فوق مياه الخليج، ويستمد تصميمه من وحي العمارة الأندلسية ومن قصر الحمراء تحديدًا، ويُعد من أكبر المجمعات التجارية في المملكة، حيث سيُقام على مساحة تتجاوز 331 ألف متر مربع، ويطل على واجهة بحرية بطول 1.7 كم وبمساحة تأجيرية تجاوزت 130 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 3000 موقف للسيارات و400 محل تجاري، منها 100 مطعم ومقهى عالمي، إضافة إلى منطقة السينما التي تضم 11 صالة سينما، و5 مناطق ترفيهية، بمساحة إجمالية 30 ألف متر مربع، كما يضم منطقة الوادي التي تتميّز بأجمل التصاميم الداخلية ويُوجد فيها أبرز المطاعم والمقاهي العالمية، وأيضًا قرية الصيادين، إضافة إلى حلبات السباق، وخدمات أخرى لتوفير تجربة مميّزة للزوّار.
كما يشمل مشروع "الشبيلي تاون" أيضًا "الشبيلي ريزيدنس"، وهي عبارة عن مدينة سكنية تضم أكثر من 1200 وحدة سكنية فاخرة، إضافة إلى 10 فنادق 5 نجوم من أكبر المشغّلين العالميين مطلة على "الشبيلي جراند مول" ويحتوي أيضًا على 2000 موقف للسيارات.
من جانبه، أكّد المهندس "سعود بن خالد الشبيلي"؛ الرئيس التنفيذي لشركة الإيسار العربية، أن مشروع "الشبيلي تاون" يُعد مكسبا اقتصاديًا مهمًا للمنطقة الشرقية، وسيدعم الاقتصاد الوطني والتنمية في المملكة؛ كونه أحد المشاريع الضخمة التي سوف تثري مجال الاستثمار العقاري بشكلٍ عام، بما يعزّز مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يُشار إلى أن شركة "الإيسار "العربية" تمتلك 6 مشاريع ذات نطاقٍ واسعٍ يتم تنفيذها وفقًا للمعايير الدولية.. تتمركز هذه المشاريع بشكلٍ إستراتيجي في المناطق الأكثر جاذبية في المملكة، مثل: الرياض ومكة المكرّمة والقطيف وحائل، إضافة إلى الخُبر، بهدف تلبية احتياجات التسوّق المتنوّعة وتلبية متطلبات السوق.