من الأكبر في الشرق الأوسط.. اللمسات الأخيرة لمشروع "الشبيلي تاون" في "الخُبر"

ويعد "الشبيلي جراند مول" تحفة معمارية، حيث تحيط به المياه في شكل هندسي وجمالي من ثلاث جهات مشكلةً جزيرة عائمة فوق مياه الخليج، ويستمد تصميمه من وحي العمارة الأندلسية ومن قصر الحمراء تحديدًا، ويُعد من أكبر المجمعات التجارية في المملكة، حيث سيُقام على مساحة تتجاوز 331 ألف متر مربع، ويطل على واجهة بحرية بطول 1.7 كم وبمساحة تأجيرية تجاوزت 130 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 3000 موقف للسيارات و400 محل تجاري، منها 100 مطعم ومقهى عالمي، إضافة إلى منطقة السينما التي تضم 11 صالة سينما، و5 مناطق ترفيهية، بمساحة إجمالية 30 ألف متر مربع، كما يضم منطقة الوادي التي تتميّز بأجمل التصاميم الداخلية ويُوجد فيها أبرز المطاعم والمقاهي العالمية، وأيضًا قرية الصيادين، إضافة إلى حلبات السباق، وخدمات أخرى لتوفير تجربة مميّزة للزوّار.