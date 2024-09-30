"صائد كتب قديمة" يتعقَّب دار نشر سنويًّا في معارض الكتب بالسعودية لشراء المؤلفات النادرة

شاهدته "سبق" مستغرقًا في التنقيب والبحث في مجموعة من الكتب ذات الأغلفة القديمة مصفرة الأوراق، بعد أن انزوى في ركن بعيد عن حركة الزوار الداخلين والخارجين من جناح دار الوطن للنشر والتوزيع بمعرض الرياض الدولي للكتاب؛ فاقتربت منه، وسألته عما إذا كان من هواة جمع نسخ الطبعات القديمة من الكتب، فأجاب باقتضاب: "نعم، ولكن أحرص على أن تكون ذات قيمة معرفية"، ثم عاد إلى التنقيب في الكتب.
طالعت "سبق" الكتب على أرفف جناح الدار المصرية فوجدتها كلها نسخًا لطبعات قديمة من الكتب، وبعضها كتب طُبعت في السعودية؛ فاتجهت إلى مسؤول الجناح يوسف ناصف؛ ليأخذنا في جولة لمطالعة بعض هذه الكتب، فأوضح أن هذا الزائر يعد بمنزلة "صائد كتب قديمة"، وأنه يتعقب مشاركات الدار في معارض الكتب التي تقام في السعودية، ويحضر إلى جناحها، وينغمس في عملية بحث لمدة طويلة؛ ليستخرج نفائس الكتب التي يهتم بها، ولا يحب التواصل مع أحد.
وبيَّن "ناصف" أن الدار متخصصة في بيع الكتب القديمة والنادرة، ويضم جناحها في معرض الرياض هذا العام نسخة من كتاب "ألف ليلة وليلة" طبعة صبيح في أوائل القرن العشرين، وكتاب "مرآة الحرمين" طبعة 1903م، الذي ألَّفه اللواء إبراهيم رفعت باشا، ويضم مجموعة من الصور الشمسية، وكذلك كتاب "فكاهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء" للعلامة الأديب والفهام الأريب الشيخ أحمد بن محمد بن عرب شاه الحنفي، وهو كتاب نادر، طُبع في أواخر القرن التاسع عشر، وأيضًا طبعة نادرة من كتاب "إحياء علوم الدين" لأبي حامد الغزالي، تحقيق الدكتور بدوي طبانة.
وذكر أن الجناح يضم أيضًا مجلة عالم المعرفة كاملة في عشرة أجزاء، التي صدر العدد الأول منها عام 1961م، وموسوعة العالم الإسلامي طبعة 1977م، وكتاب "السجل الذهبي" لعبدالحميد حجازي، الذي يتكون من ثلاثة أجزاء: السجل الذهبي للعظماء، والسجل الذهبي للخالدين، والسجل الذهبي للبارزين. وأيضًا مجلة "استاد العرب" بأعدادها كاملة.
وأفاد بأن الجناح يشمل كتبًا طُبعت في السعودية، أو أُلِّفت عنها، منها نسخة من الطبعة الأولى لـ"أطلس المملكة العربية السعودية"، الذي أصدرته وزارة التعليم العالي السعودية 1419هـ بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية، وكتاب "نجران روضة الصحراء" للباحث الفرنسي تشيكوف منزه، المتخصص في التحقيقات الصحفية الكبرى. والكتاب صدر عام 1983م.
وأشار إلى وجود أعداد من مجلات "الجيل"، و"روز اليوسف"، و"المصور"، و"الكواكب" خلال فترتَي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين.