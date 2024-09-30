"صائد كتب قديمة" يتعقَّب دار نشر سنويًّا في معارض الكتب بالسعودية لشراء المؤلفات النادرة

وبيَّن "ناصف" أن الدار متخصصة في بيع الكتب القديمة والنادرة، ويضم جناحها في معرض الرياض هذا العام نسخة من كتاب "ألف ليلة وليلة" طبعة صبيح في أوائل القرن العشرين، وكتاب "مرآة الحرمين" طبعة 1903م، الذي ألَّفه اللواء إبراهيم رفعت باشا، ويضم مجموعة من الصور الشمسية، وكذلك كتاب "فكاهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء" للعلامة الأديب والفهام الأريب الشيخ أحمد بن محمد بن عرب شاه الحنفي، وهو كتاب نادر، طُبع في أواخر القرن التاسع عشر، وأيضًا طبعة نادرة من كتاب "إحياء علوم الدين" لأبي حامد الغزالي، تحقيق الدكتور بدوي طبانة.