مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية توقّع اتفاقية مع " موڤي سينما"

وقّعت مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، مع "موڤي سينما"، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون.
تهدف الاتفاقية إلى تقديم تجربة سينمائية جديدة في "المشراق" - المنطقة المركزية لمدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية- والتي أُعلن مؤخرًا عن بدء أعمال تشييدها على مساحةٍ تمتد على 680 ألف متر مربع، كثاني أكبر منطقة والشريان الحيوي للمدينة.
وهي مركز متنوع يربط المدينة بالمناطق السكنية والمرافق العامة وأماكن العمل المرنة، بما يُشكّل مساحة مجتمعية للأعمال والعيش والترفيه على مدار الساعة.
وتعكس الاتفاقية التي وقّعتها مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية و"موڤي سينما" الجهود المبذولة لتقديم مجموعة واسعة من تجارب الترفيه والتسلية في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية.
وتدعم المدينة أهداف رؤية 2030 لإثراء قطاع الترفيه في المملكة.
ومع اجتذابها ما يقارب 18,000 من قاطني المدينة والكثير من زوارها، تساهم "موڤي سينما" في زيادة الإقبال على منطقة المشراق، بما يحقق الفائدة أيضًا لمتاجر التجزئة الواقعة فيها.
وفي إطار تعليقه على توقيع الاتفاقية قال الرئيس التنفيذي لـ"موڤي سينما" أدون كوين: يسرنا إنشاء وجهة سينمائية متميزة في المنطقة المركزية لمدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية "المشراق"، من حيث عدد الشاشات ومبيعات التذاكر.
وأضاف: تدعم هذه الاتفاقية خططنا التوسعية لتقديم تجارب سينمائية تثري مخيّلة المشاهدين، وسنبذل قصارى جهدنا لتوفير تجربة فريدة ترقى إلى مستوى هذا المشروع المرموق.
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لمدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية ديفيد هنري: "إن هذه الاتفاقية تتماشى مع المساعي لتقديم تجارب فريدة لسكان وزوار مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، وتوفر دور السينما فرصة مهمة لعرض مظاهر الثقافة السعودية والمنتجات الفنية المتنوعة".
وتضمّ الوجهة الجديدة لـ"موڤي سينما" في المنطقة المركزية لمدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، ثماني صالات عرض تشمل: صالة "دولبي سينما" بسعة 500 مقعد، وصالة عرض كبار الشخصيات "سويتس" بـ100 مقعد، وصالة "بوتيك" بـ300 مقعد.
ومن المقرر أن تضمّ الوجهة ساحات فسيحة لاستضافة مختلف الفعاليات والاحتفالات، بالإضافة إلى مقهى لإعداد الوجبات الطازجة والصحيّة لمرتادي صالات السينما والزوار.
يذكر أن مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية تُعد الأولى من نوعها حول العالم، ونموذجًا ملهمًا لتطوير القطاع غير الربحي عالميًّا، وحاضنة للطاقات الشبابية، وتمتد على مساحة تُقدّر بنحو 3,4 كم مربع بمحاذاة وادي حنيفة بالعاصمة الرياض.