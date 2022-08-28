مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية توقّع اتفاقية مع " موڤي سينما"

يذكر أن مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية تُعد الأولى من نوعها حول العالم، ونموذجًا ملهمًا لتطوير القطاع غير الربحي عالميًّا، وحاضنة للطاقات الشبابية، وتمتد على مساحة تُقدّر بنحو 3,4 كم مربع بمحاذاة وادي حنيفة بالعاصمة الرياض.