انضم لتنظيم خارجي وصنّع الأسلحة.. تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق إرهابي خطط لاستهداف مقار أمنية

أعلنت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء) تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق المواطن سلطان بن عامر بن عبدالله الشهري، بعد إدانته بارتكاب جرائم إرهابية تمثلت في الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي، وتصنيع الأسلحة والمتفجرات، والمشاركة في التخطيط لاستهداف المقار الأمنية ورجال الأمن، إضافة إلى التستر على مطلوبين بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره.
وأكدت الوزارة أن تنفيذ الحكم جاء بعد استكمال الإجراءات القضائية، حيث أُدين المذكور بحكم شرعي نهائي، وأُيّد من المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذه.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن وزارة الداخلية:
قال الله تعالى (وَلَا تُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا)، وقال تعالى (وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)، وقال تعالى (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد)، وقال تعالى (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
أقدم/ سلطان بن عامر بن عبدالله الشهري (سعودي الجنسية) على ارتكاب جرائم إرهابية تمثلت في الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي، وتصنيع الأسلحة والمتفجرات، والاشتراك مع تنظيم إرهابي خارجي في التخطيط لاستهداف المقار الأمنية ورجال الأمن، والتستر على المطلوبين أمنيًا للإخلال بأمن المجتمع واستقراره.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العُليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بحق/ سلطان بن عامر بن عبدالله الشهري (سعودي الجنسية) يوم الثلاثاء 17 / 3 / 1447هـ الموافق 9 / 9 / 2025م بمنطقة الرياض.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.