طالبة ثانوية بمكة المكرمة تحقق 99% في الاختبارَيْن التحصيلي والقدرات العامة

حققت إحدى طالبات المدرسة الثانوية السابعة والخمسين للبنات بتعليم منطقة مكة المكرمة تميزًا نتائجيًّا جديدًا؛ إذ تمكنت من تحقيق نسبة موزونة، بلغت (99.344 %)، ضمن أفضل أوائل الطالبات على مستوى مدارس المنطقة لهذا العام؛ إذ حصلت على 99% في الاختبار التحصيلي، و99% في اختبار القدرات العامة، ومعدل تراكمي (CGP) 99.86 % في الثانوية العامة مسار العلوم الطبيعية؛ لتؤكد تميُّز مدرستها في بناء التحصيل العلمي والمهاري والمعرفي للطالبات.
وقدمت هيئة تقويم التعليم والتدريب تهنئتها للطالبة على تميزها، وحصولها على تلك الدرجة.
وشكرت الطالبة الهيئة على تهنئتها معتبرة تلك الإشادة وسام شرف، يطوق جبينها.
وعلّق المستشار التربوي الدكتور عبدالله القثامي، المختص في علم أصول التربية، على تفوُّق الطالبة بأنه دلالة على تكاملية المدرسة والبيت؛ للوصول إلى هذه المرحلة، إضافة إلى تمكُّن إدارة المدرسة والمعلمات من تحقيق مخرجات نهائية بهذا المستوى من التميز النتائجي في اختبار القدرات العامة والتحصيلي.
وأضاف: وما يحتاج إليه الطلبة والطالبات اليوم في مدارس تعليم مكة المكرمة هو مزيد من الدعم من خلال تفعيل مبادرات الاستقطاب من قِبل جامعة أم القرى، على غرار مبادرات كثير من الجامعات مع المتفوقين والمتفوقات.. فجامعة الملك فهد للبترول والمعادن منحت طالبًا متفوقًا قبل أيام، حقق 99% في اختبار القدرات العامة، قبولاً مبكرًا وغير مشروط دون انتظار نتيجة الاختبار التحصيلي. فمبادرات الاستقطاب دائمًا ما تعمل على رفع مستوى التنافس بين الطلاب والطالبات بشكل إيجابي؛ للوصول إلى نتائج عالية، تعزز من مخرجات الجامعة في مساراتها العلمية عند التحاقهم بها.