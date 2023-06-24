طالبة ثانوية بمكة المكرمة تحقق 99% في الاختبارَيْن التحصيلي والقدرات العامة

وأضاف: وما يحتاج إليه الطلبة والطالبات اليوم في مدارس تعليم مكة المكرمة هو مزيد من الدعم من خلال تفعيل مبادرات الاستقطاب من قِبل جامعة أم القرى، على غرار مبادرات كثير من الجامعات مع المتفوقين والمتفوقات.. فجامعة الملك فهد للبترول والمعادن منحت طالبًا متفوقًا قبل أيام، حقق 99% في اختبار القدرات العامة، قبولاً مبكرًا وغير مشروط دون انتظار نتيجة الاختبار التحصيلي. فمبادرات الاستقطاب دائمًا ما تعمل على رفع مستوى التنافس بين الطلاب والطالبات بشكل إيجابي؛ للوصول إلى نتائج عالية، تعزز من مخرجات الجامعة في مساراتها العلمية عند التحاقهم بها.