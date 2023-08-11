القيادة تهنئ رئيس جمهورية تشاد بذكرى استقلال بلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس المجلس الانتقالي رئيس جمهورية تشاد، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.