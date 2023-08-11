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القيادة تهنئ رئيس جمهورية تشاد بذكرى استقلال بلاده

الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان
الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس المجلس الانتقالي رئيس جمهورية تشاد، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تشاد الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس المجلس الانتقالي رئيس جمهورية تشاد، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تشاد الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

الملك سلمان بن عبد العزيز
الأمير محمد بن سلمان
الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو

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