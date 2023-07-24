بمشاركة جهات حكومية.. أمانة تبوك تنفذ فرضية استباقية لمواجهة خطر السيول

نفذت أمانة منطقة تبوك ممثلة في إدارة الطوارئ والأزمات بوكالة الخدمات، اليوم الإثنين، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، تجربة فرضية استباقية لمواجهة خطر السيول والأمطار الغزيرة في وادي أبو نشيفة.
وأوضحت الأمانة أن الهدف الرئيسي للخطة هو ضمان تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتحسين الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة، كما تهدف التجربة أيضًا إلى قياس مدى استعداد كافة الجهات المختصة، وتحسين الاستجابة السريعة والفعالة لحالات الطوارئ، وذلك من خلال توفير التجهيزات والمعدات اللازمة.
وشارك في تنفيذ التجربة بجانب الأمانة: مديرية الدفاع المدني، والشؤون الصحية، والمرور، والهلال الأحمر بالمنطقة، حيث تضمنت التجربة تنفيذ عدة سيناريوهات محتملة، بما في ذلك سيناريوهات لسقوط أمطار غزيرة وارتفاع منسوب السيول، واستندت الإجراءات المتخذة إلى مبدأ الوقاية والسلامة.
وأكدت الأمانة أن الخطة تعكس الاستعداد العالي والجهود المبذولة؛ لتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في مواجهة الطوارئ.
وأشارت إلى أنها مجهزة بأفضل الإمكانات والتجهيزات لمواجهة أي طارئ وحماية المجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن التجربة الفرضية لمواجهة أخطار السيول تعتبر إجراءً استباقيًا ضروريًا؛ للحفاظ على سلامة المجتمعات، وتقليل الأضرار الناجمة عن الأخطار الطبيعية.
وتعكس هذه الخطوة التزام الأمانة بتعزيز الوعي والتحضير للتعامل مع السيول وتوفير الحماية للمواطنين والمقيمين في المنطقة.