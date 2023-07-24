بمشاركة جهات حكومية.. أمانة تبوك تنفذ فرضية استباقية لمواجهة خطر السيول

وأوضحت الأمانة أن الهدف الرئيسي للخطة هو ضمان تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتحسين الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة، كما تهدف التجربة أيضًا إلى قياس مدى استعداد كافة الجهات المختصة، وتحسين الاستجابة السريعة والفعالة لحالات الطوارئ، وذلك من خلال توفير التجهيزات والمعدات اللازمة.