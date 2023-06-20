الإصحاح البيئي بالمشاعر المقدّسة.. 1175 كادراً عاملاً و2150 من الأجهزة والأدوات

وبيّنت أنه تم توزيع الفرق الميدانية الخاصة بالأعمال في نطاق المشاعر المقدسة وتمت تغطية أجزاء كبيرة منها، حيث تم رش أكثر من (160000) خيمة وأكثر من (400) مقر حكومي ومركز صحي وجميع مجمعات دورات المياه ومنشأة الجمرات وطرق المشاة، ومجاري تصريف السيول، إضافة إلى رش الصناديق الضاغطة البالغ عددها (1100) صندوق وتم توزيع أكثر من (400) مصيدة ضوئية للبعوض وأكثر من (500) شريط لاصق للذباب في المشاعر المقدسة، ويتم تقييم الأعمال بشكل يومي وفقاً لنتائج مؤشرات الكثافة في كل مصيدة.