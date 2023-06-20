الإصحاح البيئي بالمشاعر المقدّسة.. 1175 كادراً عاملاً و2150 من الأجهزة والأدوات
كثّفت أمانة العاصمة المقدسة أعمال الإصحاح البيئي ومكافحة البعوض وآفات الصحة العامة بمكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة من خلال تجنيد الفرق الميدانية.
بلغت أعداد الكوادر الفنية والقوى العاملة (1175) شخصاً واستخدم (2150) من الأجهزة والأدوات الخاصة للقيام بجميع أعمال المكافحة ورش المبيدات لتهيئتها وتوفير الأجواء الصحية الآمنة لضيوف الرحمن.
وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج 1444هـ، في إطار استعدادها لتهيئة المشاعر المقدسة في مجال الإصحاح البيئي، مشيرةً إلى أن أعمال تكثيف مكافحة آفات الصحة العامة انطلقت في المشاعر المقدسة بدايةً من شهر شوال الماضي، ولا تزال الفرق تواصل أعمالها بكامل طاقاتها الآلية والبشرية.
وبيّنت أنه تم توزيع الفرق الميدانية الخاصة بالأعمال في نطاق المشاعر المقدسة وتمت تغطية أجزاء كبيرة منها، حيث تم رش أكثر من (160000) خيمة وأكثر من (400) مقر حكومي ومركز صحي وجميع مجمعات دورات المياه ومنشأة الجمرات وطرق المشاة، ومجاري تصريف السيول، إضافة إلى رش الصناديق الضاغطة البالغ عددها (1100) صندوق وتم توزيع أكثر من (400) مصيدة ضوئية للبعوض وأكثر من (500) شريط لاصق للذباب في المشاعر المقدسة، ويتم تقييم الأعمال بشكل يومي وفقاً لنتائج مؤشرات الكثافة في كل مصيدة.
وأضافت "الصحة العامة" أنه تم تقسيم العمل في جميع مناطق المشاعر المقدّسة على فترتين "صباحية ومسائية" حيث تم تخصيص عدد (100) فني وعامل مكافحة و(68) جهاز مكافحة، مع تزويدهم بسيارات الرش الفراغي والرذاذ المتناهي الصغر.
ويستمر العمل حتى نهاية الموسم حيث تتولى تلك الفرق رش ومكافحة آفات الصحة العامة واستخدام المبيدات لتغطية كامل المنطقة، للتأكد من خلوها من البعوض وآفات الصحة العامة، حفاظاً على سلامة كافة المرافق والمواقع قبل وصول ضيوف الرحمن والاطمئنان على سير الخدمات المختلفة وفق الخطة الموضوعة.