مهرجان الكُتّاب والقُرّاء يكتشف روح الكوميديا في زواره عبر ليلة الألعاب الارتجالية

وأضْفَت هذه الليلة جوًّا من المرح المتواصل؛ حيث قدّمها الفنان إبراهيم الحجاج، بمشاركة: (فيصل الدوخي، محمد جميل، ناصر العبدالواحد، مهدي الناصر، ماجد السيهاتي، ومحمد القحطاني)، مشتملةً على خمس جولات بين فريقين؛ عبارة عن فقرات شارك فيها الجمهور بالتحكيم والتفاعل والمشاركة، وهي عبارة عن "لعبة تأثيرات الصوت، غير بدل، المخرج العبقري، لعبة الشخصيات، ولعبة عذر الغايب".