"إغاثي الملك سلمان" يدشن حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف الاجتماعي في المكلا بحضرموت

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس فعاليات حملة الـ 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، وذلك ضمن مشروع حماية وتمكين النساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتتضمن الفعاليات تقديم خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والتمكين الاقتصادي للنساء المعنفات والناجيات من العنف، فضلًا عن إقامة حزمة من الأنشطة التي ستنفذ خلال الأيام المقبلة من بينها ورش عمل وسوق ترويجي، وجلسات إرشادية في الأرياف، وحلقات توعية عبر الإذاعات المحلية ومعارض متنوعة.
ويأتي ذلك في إطار البرامج والمشاريع التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة والتي تهدف إلى العناية بالنساء والفتيات اليمنيات على كل الأصعدة وتوفير الاحتياجات الأساسية لهن.
من جهة أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.000 سلة غذائية في مديرية كهسان بولاية هرات غرب أفغانستان، استفاد منها 6.000 فرد بواقع 1.000 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية على متضرري الزلزال في ولاية هرات.
ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية التي تقوم بها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف دول العالم.