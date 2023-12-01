"إغاثي الملك سلمان" يدشن حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف الاجتماعي في المكلا بحضرموت

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس فعاليات حملة الـ 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، وذلك ضمن مشروع حماية وتمكين النساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.