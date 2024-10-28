"الهلال الأحمر السعودي" يقدّم أكثر من 40 ألف خدمة إسعافية خلال الربع الثالث من العام الحالي

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور أحمد بن علي الزهراني؛ أن 10816 متطوعاً ومتطوعة شاركوا في تقديم الخدمات الإسعافية في المسجد النبوي، ومسجد قباء، والفعاليات المختلفة، بمجموع 73104 ساعات تطوعية، مبيناً أن "الهيئة" تستقبل طلبات الخدمة الإسعافية عبر قنوات عدة، تشمل الرقم 997 وتطبيق "أسعفني" الذي يُتيح للمستخدمين إنشاء بلاغ، أو طلب المساعدة، أو متابعة حالة البلاغ، ومعرفة المنشآت الصحية القريبة، وأرقام الطوارئ؛ ما يعزّز سرعة وصول الفرق الإسعافية، وتقديم الخدمات للمستفيدين في أرجاء المنطقة.