"جدوى البساتين" تشارك تجربتها الريادية في تطبيق "كود وادي حنيفة" بمعرض سيتي سكيب العالمي

ويقع مشروع حي البساتين في موقع استراتيجي بمدينة الرياض على طريق الملك خالد وتقاطع مع طريق الإمام سعود، ويمتاز بقربه من منطقة الدرعية التراثية والحي الدبلوماسي وجامعه الملك سعود، ويمتد على مساحة نصف مليون متر مربع ويتألف من فلل سكنية متنوعة داخل حي متكامل آمن، مع حراسة على مدار الساعة، إضافة إلى 45 ألف متر مربع من المساحات المكتبية والتجارية، ومدرستين بمساحة 38،000 متر مربع.