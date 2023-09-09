"جدوى البساتين" تشارك تجربتها الريادية في تطبيق "كود وادي حنيفة" بمعرض سيتي سكيب العالمي
أعلنت شركة "جدوى البساتين" العقارية مشاركتها في معرض سيتي سكيب، أكبر معرض عقاري في العالم، والذي تستضيفه الرياض هذا العام خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بحضور أكثر من 170 دولة.
وقالت الشركة أنها سوف تسلط الضوء على تجربتها الريادية في تطبيق كود وادي حنيفة العمراني على مشروعها "حي البساتين"، كأول مطور عقاري يلتزم بتطبيقه في منطقة الدرعية، إضافة إلى تجربتها في الحفاظ على تناغم مشاريعها مع البيئة من خلال المحافظة على شعيب وادي حنيفة وتشجيره، ليكون في قلب مشروع البساتين.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة جدوى البساتين عبد العزيز خالد الشقري: "تمثل مشاركتنا في معرض سيتي سكيب فرصة لتبادل الخبرات مع كبار اللاعبين في هذا القطاع، وعرض مشروعاتنا التي نجحت في الالتزام بتنفيذ أعلى المعايير البيئية والمعمارية، وعكس نظرتنا إلى كود وادي حنيفة كمصدر للإلهام يقودنا نحو الإبداع، وليس كتحد علينا التعامل مع شروطه".
وأكد الشقري، أن منتجات الشركة مثل فلل "جاردنز"، وفلل "هيلز"، المعروضة في سيتي سكيب، إضافة إلى "مكاتب البساتين" تعد كلها نماذج توضح جمال كود وادي حنيفة، وقدرته على تقديم منتجات وتصاميم عقارية ملهمة تحاكي أسلوب الحياة السعودي المعاصر من التمسك بالقيم والتراث.
وأضاف: "فتحت رؤية السعودية 2030 آفاقاً كبيرة لتطور القطاع العقاري، وشكلت جودة الحياة محوراً رئيسياً في المشاريع العقارية الجديدة، كما قدمت فرصاً كبيرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وللارتقاء بالمنتجات العقارية لتكون معبرة عن تاريخ وثقافة المجتمع، وهو ما سعينا لتحقيقه عبر مشروع حي البساتين، ونسعى إلى تطبيقه في مشاريعنا الكبرى المقبلة".
ويتكون مشروع حي البساتين من 270 فيلا تم بناؤها على ثلاث مراحل، حيث شملت المرحلة الأولى 83 فيلا تم تسليمها و المرحلة الثانية 73 فيلا قيد التسليم ، فيما تضمنت المرحلة الثالثة إضافة 60 فيلا من منتج "جاردنز" الذي يشهد طلباً عالياً، و44 فيلا أيقونية من منتج هيلز بمستوى رفاهية قياسي.
ويقع مشروع حي البساتين في موقع استراتيجي بمدينة الرياض على طريق الملك خالد وتقاطع مع طريق الإمام سعود، ويمتاز بقربه من منطقة الدرعية التراثية والحي الدبلوماسي وجامعه الملك سعود، ويمتد على مساحة نصف مليون متر مربع ويتألف من فلل سكنية متنوعة داخل حي متكامل آمن، مع حراسة على مدار الساعة، إضافة إلى 45 ألف متر مربع من المساحات المكتبية والتجارية، ومدرستين بمساحة 38،000 متر مربع.
وينعقد معرض سيتي سكيب العالمي بحضور أكثر من 170 دولة، وبمشاركة جهات عارضة من 21 دولة تستعرض مشاريعها العقارية المميزة، كما يضم المعرض مشاريع رؤية 2030، فيما يمثل نسخة استثنائية من المعرض تستضيفها المملكة بهدف مناقشة مستقبل العقار، واستعراض المشاريع العقارية الفريدة، وتعزيز الابتكار والإبداع.