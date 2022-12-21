"إيفاء": في حال عدم سداد مخالفة حظر التجول يحقّ للجهة رفع دعوى في ديوان المظالم

أكدت المنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء" من خلال صفحتها على "تويتر" أنه في حال لم يتمّ سداد مخالفات حظر التجول إبّان جائحة كورونا خلال المدة المحددة يحقّ للجهة رفع دعوى في ديوان المظالم.
جاء ذلك في ردّها على استفسار حول: ما هي العقوبات في حال عدم السداد؟ وما هو الإجراء الذي سيتخذ ضد مرتكب المخالفة؟
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت وقت الجائحة عن مجموعة من العقوبات التي سيتم تطبيقها بحقّ المخالفين لحظر التجول المفروض لمكافحة وباء كورونا المستجد.
وقالت: إن من يخالف أمر منع التجول يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، على أن تضاعف في حال التكرار، وأشارت إلى أنه في حال عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا، وأضافت أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة؛ وفقًا لما تحدده الجهة المختصة.
من جهته أفاد تطبيق "توكلنا" لإصدار التصاريح الإلكترونية بأنه يحقّ لمن سجّلت مخالفة في حقه أثناء سريان منع التجول التقدم باعتراض عبر منصة "أبشر" خلال شهر من وقوع المخالفة، وذلك في حال كان خروجه للحالات الطارئة المهدّدة للحياة.