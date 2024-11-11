بالفيديو: "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا".. القمة العربية الإسلامية تتزين بالقرآن

انطلقت أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية في العاصمة السعودية الرياض، التي تأتي امتداداً للقمة المشتركة التي عُقدت في 11 نوفمبر 2023 في السعودية.
وزين انطلاق القمة ترتيل لآيات بليغة من الذكر الحكيم، إذ رتل القارئ الآيتين 102 و103 من سورة آل عمران:
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ (102) وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَآءٗ فَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِكُمۡ فَأَصۡبَحۡتُم بِنِعۡمَتِهِۦٓ إِخۡوَٰنٗا وَكُنتُمۡ عَلَىٰ شَفَا حُفۡرَةٖ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنۡهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ (103).
وتأتي القمة انعكاساً للدور السعودي القيادي في خدمة القضايا العربية والإسلامية، وسعياً لإيقاف نزيف الدم العربي في غزة ولبنان.