"السحيباني" يبحث مع "آل ثاني" جهود الصناديق الإنسانية في الدول الأعضاء

واستعرض اللقاء جهود الصناديق الإنسانية، ولا سيما دورها الإنساني في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي خصوصًا في الدول الأعضاء التي تعاني أوضاعًا إنسانية صعبة، وكذلك تحقيق أهدافها في مجال بناء المجتمعات وتنمية الإنسان، ونشر الخير والقضاء على الفقر، وتحقيق الريادة العالمية في العمل الإنساني، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ولاسيما في مجال العمل الإنساني، حيث أكد "السحيباني" حاجة العالم الإسلامي إلى الدور الكبير للمنظمات الإنسانية عامة، وذلك لتلبية احتياجاته وفق أولوياته تم تحديدها بدقة وتقدم خدمات جليلة للمسلمين حول العالم.