"الراجحي" يدشن أحدث فروع "جادة 30" لبنك التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة

وأشاد الوزير الراجحي خلال لقائه عددًا من رواد الأعمال عقب تدشين "جادة 30" بمكة المكرمة؛ بدعم القيادة الرشيدة لانطلاقة الشباب في العمل الحر، وتمويل مشروعاتهم، وتقديم الحوافز لهم، والتحول بعد ذلك لإدارة مؤسساتهم وشركاتهم الخاصة، والمساهمة في خلق المزيد من الوظائف في الأنشطة الاقتصادية المتعددة، مشيرًا إلى تضاعف أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 429 ألفًا في 2016 إلى أكثر من 1.2 مليون في العام 2023.