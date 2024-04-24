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"الخارجية": المملكة تُرحِّب بنتائج تقرير اللجنة المستقلة بشأن أداء "الأونروا"

جدَّدت تأكيدها أهمية التزام الدول المانحة لضمان استدامة الدعم للاجئين الفلسطينيين
"الخارجية": المملكة تُرحِّب بنتائج تقرير اللجنة المستقلة بشأن أداء "الأونروا"

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بنتائج التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة بشأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، الذي يؤكد الدور الرئيسي للوكالة في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني الشقيق.

وجدَّدت الوزارة تأكيد المملكة أهمية التزام الدول المانحة لوكالة "الأونروا"؛ لضمان استدامة وفاعلية أشكال الدعم كافة للاجئين من الشعب الفلسطيني؛ بما يخفف من حجم المعاناة التي يعانيها، خاصة في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وزارة الخارجية
الأونروا

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