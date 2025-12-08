الأرصاد: أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول بهذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله-، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف والأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض مع فرصة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.