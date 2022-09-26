خلال زيارته الرسمية.. "الجبير" يبحث التعاون المشترك مع وزير خارجية كوستاريكا

التقى عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ، في العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه مساء أمس وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا، أرنولدو أندريه تينوكو، وذلك خلال زيارة رسمية للجمهورية.
وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها تعزيز التعاون الثنائي وتطويره إلى آفاق أرحب، وفرص الشراكة في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح ذات الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين.
وجرى خلال جلسة المباحثات تبادُل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، وموضوعات البيئة والمناخ، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء المدير العام لمكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.