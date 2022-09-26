خلال زيارته الرسمية.. "الجبير" يبحث التعاون المشترك مع وزير خارجية كوستاريكا

التقى عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ، في العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه مساء أمس وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا، أرنولدو أندريه تينوكو، وذلك خلال زيارة رسمية للجمهورية.