استعدادًا لرمضان.. تجهيز وتحسين خدمات الاتصالات بالمسجد الحرام

وتهدف الخطوة إلى تعزيز كفاءة إنتاج مياه زمزم من خلال مراقبة منسوب المياه داخل البئر، وإرسال البيانات مباشرة إلى مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، كما ستسهم الشبكة في تحسين جودة نقل الدروس الدينية وبثّها مباشرة على منصة منارة الحرمين؛ ليصل محتواها إلى مختلف أنحاء العالم.