"كفاءة الإنفاق" تنظّم ورشة عمل للقطاع العسكري والأمني

واستعرضت وزارة الدفاع في ورشة العمل التي شهدت حضور مسؤولي عددٍ من القطاعات العسكرية والأمنية، فرص التحسين التي صاحبت بداية رحلتها في مجال كفاءة الإنفاق، والمبادرات التي نفّذتها لضمان جودة المخرجات المتوقعة، وجهودها في متابعة تحقيق المستهدفات بالطريقة المثلى، وقياس فاعلية ممارساتها في هذا المجال، وذلك بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؛ بهدف تحقيق مستهدفات الوزارة من خلال رفع الجودة وتحقيق الكفاءة.