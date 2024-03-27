متنزه معيلة الوطني بالحدود الشمالية.. مشروعات تطويرية بمساحة 26 كيلومترًا مربعًا للغطاء النباتي

وأوضح مدير المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر بالحدود الشمالية زياد الخمعلي؛ أن منتزه معيلة تمّ تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء تقدّر مساحتها بـ"26 "مليون متر مربع، مبيّنًا أن هناك عدة مشاريع تنفذ بالمنتزه؛ من أبرزها مشروع تطوير منتزه معيلة ومتوقّع أن يفتتح في هذا العام 2024 لاستقبال المتنزهين، وكذلك وجود مشروع تشجير 50 ألف شتلة، تشمل السدر والطلح والأثل، ومشروع رعاية 150 صنفًا من النباتات، تتمثل في السدر الطلح، وحقول إكثار نبات الرعوية.