إنفاذَا لتوجيهات الملك.. وصول مصابي الحادث الإرهابي في أحد فنادق مقديشو إلى المملكة لتلقي العلاج

ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على توجيهه الكريم الذي يُعدُّ امتدادًا لليد الحانية من لدنه -رعاه الله-، التي تشمل تقديم الخدمة والمساعدة لجميع المنكوبين من الشعوب العربية والإسلامية والصديقة، سائلاً الله تعالى أن يطيل في عمره، وأن يجعل ما قدَّمه في ميزان حسناته.