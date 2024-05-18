لا حج بلا تصريح.. السجن والغرامة والترحيل عقوبة نقل مخالفي أنظمة الحج

وأوضحت في إنفوجراف نشرته اليوم، تحت عنوان "لا حج بلا تصريح"، أن عقوبة نقل مخالفي أنظمة الحج هي السجن لمدة 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل قضائياً، والترحيل والمنع من دخول المملكة "للوافد المخالف".