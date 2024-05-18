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لا حج بلا تصريح.. السجن والغرامة والترحيل عقوبة نقل مخالفي أنظمة الحج

دعت إلى الإبلاغ عن الحملات الوهمية والمخالفين لمَن لا يحملون تصاريح أو تأشيرة
لا حج بلا تصريح.. السجن والغرامة والترحيل عقوبة نقل مخالفي أنظمة الحج

حذّرت وزارة الحج والعمرة من أن نقل مخالفي أنظمة الحج من الأفراد الذين لا يحملون تصاريح أو تأشيرة حج، مخالفة نظامية تستوجب العقوبة المقررة.

ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن الحملات الوهمية والمخالفين على الرقم (911) في مناطق: مكة المكرّمة والشرقية والرياض، وعلى الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأوضحت في إنفوجراف نشرته اليوم، تحت عنوان "لا حج بلا تصريح"، أن عقوبة نقل مخالفي أنظمة الحج هي السجن لمدة 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل قضائياً، والترحيل والمنع من دخول المملكة "للوافد المخالف".

حج 1445
لا حج بلا تصريح

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