هيئة التراث تنجز أعمال إزالة التشوهات في منطقتي الرياض والقصيم ضمن المرحلة الرابعة

ونُفِّذت أعمال المرحلة الرابعة، من خلال فرق متخصصة استخدمت مواد وتقنيات آمنة، تراعي الحفاظ على القيمة التاريخية والمكونات الأصلية للمواقع، وشملت الأعمال إزالة الكتابات والرسومات العشوائية في مواقع متعددة، أبرزها: جبل أم صقرة، وجبل أم فرقي، والقراين، والكيثال، والرديّهة، حيث تم التعامل مع أكثر من (341) حالة تشوه بصري.