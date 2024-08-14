ركّز باللوحة.. 6 التزامات يجب على سائق الحافلة المدرسية تطبيقها لتكون الرحلة آمنة

وتشمل الالتزامات: القيام بالفحص السريع واليومي للتأكد من سلامة الحافلة، والتأكد من توافر أدوات ومستلزمات السلامة اللازمة، وإغلاق أبواب الحافلة قبل وخلال سيرها وعدم فتحها إلا في حال التوقف التام، وعدم الانشغال بالهاتف أو الأكل خلال القيادة، أو المغادرة قبل دخول الطلاب والطالبات لمقر الجهة التعليمية أو السكن، وارتداء الزي المعتمد من الهيئة والاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية.