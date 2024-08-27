مشروع مواقف الرياض.. "السليمان": استفيدوا من تجربتَي الشرقية والأحساء ولا تكرروا نفس السلبيات

ويروي "السليمان" واقعة شخصية في أحد مواقف الأحساء، ويقول: "كنت أسمع عن مشكلات مواقف الشرقية والأحساء لكن ليس مَن سمع كمَن رأى؛ ففي بدايات التطبيق أوقفت سيارتي في أحد المواقف العامة بالأحساء، ووجدت أن عملية الدفع في جهاز إصدار تذاكر المواقف يجب أن تكون بالعملة المعدنية، وأرشدني أحد المارة إلى بعض المحلات التي تخصصت في بيع العملات المعدنية لمستخدمي المواقف، وبمجرد أن قطعت الشارع للوصول للمحل المقصود شاهدت سيارة سحب الشركة المشغلة تتوقّف عند سيارتي التي لم يمضِ على وقوفها سوى دقائق معدودة، وسارعت للعودة لتنبيه سائقها والمراقب المرافق بأنني ذاهب لشراء العملة المعدنية ولست بصدد المخالفة، وهذا غير معقول "ما يمديك توقف إلا سحبوا سيارتك دون تسهيل وسيلة الدفع"، وأعتقد أن هذه المشكلة تم حلّها الآن في المنطقتين!".