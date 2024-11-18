تكامل واستدامة.. ما أهداف مجلس التنسيق السعودي العماني؟

وعقد المجلس اجتماعه الأول في العاصمة العمانية مسقط في نوفمبر 2023م، برئاسة مشتركة بين وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، ومشاركة رؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس؛ ليمضي المجلس في تحقيق الأهداف والغايات المرجوة من تأسيسه، في تحقيق التكامل والشراكة بين البلدين، ومن مظاهر ذلك مشاركة المملكة، سلطنة عمان، الاحتفاء بيومها الوطني الـ 54 اليوم (الاثنين).