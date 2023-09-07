"سمو العقارية" تعلن طرح مشروع "الأعالي" في ضاحية الواجهة في الدمام  وتدشين مركز المبيعات في مركز سكني الشامل بالخبر

من جانبه أشار المهندس جار الله بن محمد آل عمره الرئيس التنفيذي لشركة سمو العقارية؛ إلى أن مشروع "الأعالي" يمتد على مساحة تبلغ 72,923 مترًا مربعًا، وقد تم تجهيزه ببنية تحتية عالية الجودة ليوفر بيئة سكنية مريحة وآمنة، موضحًا أن المشروع سيوفر شقق فاخرة ذات تشطيبات أنيقة وتصاميم حديثة و بجودة عالية، تتميز بمساحاتها الرحبة التي تتراوح بين 156، و211 مترًا مربعًا، بتقسيمات عمليّة روعي فيها الاستغلال الأمثل للمساحات، ليمنح قاطنيها مزيداً من الخصوصية و الرفاهية.