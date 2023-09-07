"سمو العقارية" تعلن طرح مشروع "الأعالي" في ضاحية الواجهة في الدمام  وتدشين مركز المبيعات في مركز سكني الشامل بالخبر

أعلنت شركة "سمو العقارية" طرح مشروع "الأعالي" في ضاحية الواجهة في مدينة الدمام بالشراكة مع الوطنية للإسكان وكذلك تدشين مركز المبيعات في مركز سكني الشامل في مدينة الخبر.
بحضور الدكتور درويش الغامدي مدير عام الشركة الوطنية للإسكان في المنطقة الشرقية، ومنسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومنسوبي الشركة الوطنية للإسكان، تطرح شركة "سمو العقارية" مشروع "الأعالي" السكني في الدمام للبيع المُباشر لمستفيدي الدعم ضمن برنامج "سكني" اعتبارًا من تاريخ 06/09/2023م.
ويتربع المشروع على قائمة الفرص النموذجية للسكن والاستثمار في المنطقة الشرقية، التي تطورها شركة "سمو العقارية" بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان التي تسعى إلى تمكين المواطنين لتملك المساكن وفق احتياجاتهم وبما يتناسب مع ميزانياتهم من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات مثل برنامج "وافي" وبرنامج "سكني".
من جانبه أشار المهندس جار الله بن محمد آل عمره الرئيس التنفيذي لشركة سمو العقارية؛ إلى أن مشروع "الأعالي" يمتد على مساحة تبلغ 72,923 مترًا مربعًا، وقد تم تجهيزه ببنية تحتية عالية الجودة ليوفر بيئة سكنية مريحة وآمنة، موضحًا أن المشروع سيوفر شقق فاخرة ذات تشطيبات أنيقة وتصاميم حديثة و بجودة عالية، تتميز بمساحاتها الرحبة التي تتراوح بين 156، و211 مترًا مربعًا، بتقسيمات عمليّة روعي فيها الاستغلال الأمثل للمساحات، ليمنح قاطنيها مزيداً من الخصوصية و الرفاهية.
وأوضح "آل عمره" بأن المشروع يتميز بموقعه الحيوي في حي إسكان الدمام غرب مدينة الدمام، وتحديداً على بداية طريق الرياض، مجاورًا لمخطط الفرسان، على مسافة 10 دقائق بالسيارة عن وسط المدينة، الذي يُمكن الوصول إليه بكل يسر وسلاسة بفضل وجود شبكة طرق نموذجية تُحيط بالمشروع. كما يتميز المشروع بقربه من الشوارع الرئيسة والمرافق الاجتماعيّة والخدميّة، مما جعله وجهة جاذبة للسكن والإقامة.
ولفت "آل عمره" بأن مشروع الأعالي يتألف من 621 شقة بنموذجين مختلفين تتميز بتصاميمها ومساحاتها المتنوعة لتُناسب متطلبات الأسر السعودية، وتمنحهم الراحة، وتُحقّق لهم أحلامهم وتطلعاتهم.
وأكد "آل عمره" تزايد الطلب على السكن والاستثمار العقاري في مدينة الدمام، نظرًا لكون المدينة تعتبر بيئة خصبة جاذبة للاستثمارات التجارية والسكنية؛ لكونها تحوي المؤسسات الحكومية، والمراكز الإدارية، ومختلف الدوائر الرسمية للمنطقة الشرقية، علاوةً على توفيرها العديد من المرافق الترفيهية والثقافية والاجتماعية التي تكتمل بها رفاهية العيش.
الجدير بالذكر، أن مشروع "الأعالي" سيتم تسويقه وبيعه من قبل شركة "أدير العقارية" والتي تمتلك خبرة طويلة ومميزة في تسويق وبيع المشاريع العقارية في المملكة، من خلال ممارسة أحدث الاستراتيجيات والتقنيات لتحقيق مستهدفات شركة سمو العقارية ورضا العملاء.