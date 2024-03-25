مجلس الصحة الخليجي يفعّل الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان

كما أوضح المجلس أن هناك طرقًا فعالة للتعامل مع نزيف اللثة وطرق تنظيف الأسنان، وتجنب التدخين؛ حيث يسبب الإصابة بأمراض اللثة وتأخير الشفاء؛ مشددًا على ضرورة زيارة طبيب الأسنان مرة واحدة على الأقل في السنة، واستخدام المياه المالحة الدافئة لغسل الفم لتقليل الالتهاب.